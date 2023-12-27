行政院7月推出「300億中央擴大租金補貼專案計畫」每戶最高能申請8千元，申請期限即將在12月31日下午5時截止，符合資格的民眾，記得把握時間申請，以免向隅。

該計畫大範圍補助民眾租金，符合資格者依級級距、區域，每月補助2,000至8,000元不等租金，另外4類人還可以獲得加碼，包括未滿40歲的單身青年，補貼金額為1.2倍，例如，23歲在台北單獨租屋，原本可以領3,000元補貼金額，再加上1.2倍的加碼，可以領到3,600元。

另外，結婚2年內新婚家庭，補貼金額為1.3倍，例如，在台北市租屋的新婚夫妻，原本可以領到5,000元補助，加碼1.3倍後可以領到6,500元補貼；低收或中低收的經濟弱勢家庭，補貼金額為1.4倍。

最後，育有未成年子女（含胎兒）家庭，育有1人補貼金額為1.4倍、2人為1.6倍、3人以上則為1.8倍，補助金額有望破萬。確切補貼金額依照各地區政府公告為主，租屋者所在縣市、身分及家庭狀況各有不同。

由於今年的受理期限到113年12月31日止，提醒民眾利用線上申請就可提出申請、補件上傳或進度查詢，十分便利。如欲瞭解租金補貼相關資訊，可於每週一至五早上8時至下午6時撥打諮詢專線(02-7729-8003)，或至「300億元中央擴大租金補貼專區」網站查詢。