在人口高齡化及產業缺工衝擊下，服務業端出高薪還是找不到人，政府為了鼓勵中高齡二度就業，明年（2024）元月起，55歲以上失業勞工或退休人士，只要工作滿3個月，就能領3萬元獎勵金，滿6個月領6萬，希望吸引退休族回鍋職場，緩解缺工情況。

據勞動部統計數據顯示，2023年6月中高齡者勞參率達66.27%，高齡者勞參率來到9.85%，中高齡者及高齡者勞動力也已突破509萬人，預定3年（2023至2025）投入98億元，協助30萬名以上中高齡者及高齡者就業，希望中高齡勞參率能達到70%目標。

隨著少子化、企業缺工困境愈來愈嚴重，政府不僅鼓勵企業雇用中高年級生，也針對中高齡勞工重返職場祭出獎勵金。

明年元月開始，勞動部首度祭出「壯世代就業獎勵」，如果是55歲以上失業勞工或退休人士，只要穩定就業3個月可領3萬元，做滿6個月就能領6萬，預計號召10萬名退休人士投入職場。

目前該就業獎勵方案，勞動部先透過媒體發布訊息，相關細節尚未正式在網路上公告，想申請獎勵的民眾可留意近期勞動部公告，或於明年元月2日之後再去電勞動部「中高齡及高齡員工退休再就業」向服務人員詢問，免付費專線：0800-777-888

其實，為鼓勵企業雇用中高齡勞工，勞動部先前也對雇主提出補助方案，雇用45歲以上中高齡勞工，做滿3個月，每個月政府補助1.3或1.5萬元，最高補助12個月，也就是18萬元。