房價居高不下，有民眾擔憂「囤房稅2.0」上路後，房市是否受到衝擊，一名網友發文指出，現階段到底該買預售屋還是新成屋，此話題引發討論。

有一名網友在Mobile01房產論壇發文指出，他最近想在新北市買房，但看了看房價，發現只剩下外圍的五股甚至更遠的淡水符合預算，他透露頭期款約300萬，現階段猶豫到底該買預售屋還是新成屋？

網友普遍建議買新成屋，紛紛表示「建議買成屋，預售不能轉售後，新成屋未來兩到三年間只會越來越搶手」、「預售屋風險大，還要選大建商，小建商給你爛尾樓跑路怎麼辦？」、「預售屋現在都是投資客居多，如果樓主是要自住又是首購的話，建議買成屋真的會放一百萬個心」、「既然你有頭期款當然就是買成屋」。

值得關注的是，「囤房稅2.0」本月中旬已在立院完成三讀，囤房稅率將從1.5％至3.6％調整至2％至4.8％，並改採「全國歸戶、全數累進」，新制將於明年7月1日正式生效。馨傳不動產智庫執行長何世昌日前在「房產知識Buffet+」臉書發文表示，未來市場上將往以下三種情況發展，包括超貴的預售屋、預售屋工期又長又久以及中古屋變得又老又貴。