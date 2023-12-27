國內實支實付醫療險將掀重大變革！防堵國人過度投保實支實付醫療險，變相「靠生病賺保險費」，金管會26日證實，未來將朝損害填補原則改革實支實付醫療險，避免保戶投保多張、走副本理賠「賺錢」的後門，但確定不溯及既往舊保單，新制上路時間尚待討論。

目前國內實支實付醫療險可採副本理賠，每人投保以3張為限。一旦金管會出手，根據經驗，新制上路前，將可能出現現行實支實付醫療險下架潮，也會有搶買保單的末班車效應。

保險局副局長蔡火炎表示，現在醫療收據多已電子化，很難區分醫療收據正副本，實支實付醫療險未來勢必要朝向「損害填補」做改革，在新制度推出前民眾投保的保單，會照原來的契約理賠原則處理，不會溯及到現在民眾手中的實支實付醫療險保單，改革後推出的新商品，則會走損害填補原則。

蔡火炎指出，新制希望採取損失分攤機制，也就是同樣一筆實際醫療費用支出，對應到保戶手中有效的實支實付醫療險保單，做損失分攤，整體理賠不超過實際支付，未來的新保單會在保單條款中約定好損失分攤的規定。

若新制上路，會否限縮民眾購買保單張數？蔡火炎坦言，在還沒有走到損害填補原則之前，買太多張確實會產生過度填補問題，因將走向損害填補來改革，沒有打算檢討3張的規範，核保就回歸到各壽險公司的內規來處理。

新制是否確定在明年上路？蔡火炎表示，上路時程要先經保險局內部會議，再和壽險公會及產險公會針對細節及配套措施進行討論，目前尚無確定時間表。至於會否在明年上路，則「需要經過討論，現在講還言之過早」。