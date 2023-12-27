台灣人壽2023年橫掃國內外56項大獎，不僅連續七年榮登英國Brand Finance「全球100大最有價值保險品牌」排行榜，更一舉摘下國際三大獎-IDC金融創新服務獎「亞洲最具韌性保險公司」、《亞洲保險評論》亞洲信譽壽險業顧問獎「年度數位轉型大獎」、《The Asset》數位金融獎「臺灣最佳數位保險體驗」殊榮，為臺灣唯一獲獎壽險公司。
台灣人壽亦6度蟬聯全球商業觀點、全球經濟、全球品牌雜誌評為「臺灣最佳壽險公司」與「臺灣最佳壽險品牌」，品牌價值與知名度深植人心。
從「心」出發的數位科技，提供客戶最有溫度的保險服務，台灣人壽為金管會首批核准導入「無接觸安全數位保險服務」的保險公司，首度參與亞洲保險業指標大獎「亞洲信譽壽險業顧問獎」，即贏得年度數位轉型大獎，更是臺灣第一家獲得此國際榮耀的保險公司；「無接觸安全數位保險服務」專案同時也榮獲財資、國際財經雜誌等國內外7大獎項。「理賠AI智能平台」讓理賠化繁為簡，勇奪IDC「亞洲最具韌性保險公司」殊榮，為臺灣唯一獲獎壽險公司。
台灣人壽用「心」貼近保戶，首創業界第一張輕度失智保單「台灣人壽全心全憶一年定期健康保險」，涵蓋中重度失智雙重給付及身故保險金，提供醫療、照顧與壽險三重保障，一舉摘下「保險業亞洲獎」、「國家品牌玉山獎」首獎及有保險奧斯卡美譽的「保險信望愛獎」國內外獎項肯定。
台灣人壽連續9年捐贈微型保險，迄今近31萬人次受惠，榮獲金管會微型保險競賽「業務績優獎」及「身心障礙關懷獎」雙獎肯定；更是亞洲第一家參與離岸風電聯貸的臺灣壽險業者，高標準推動ESG投資，獲得金管會「六大核心及公共建設投資競賽」殊榮。
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