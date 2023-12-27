起薪首次破34K！台電2024年將招考1103名僱用人員（技術員），名額創下歷來新高。總計有18個類別，其中超過4成是俗稱「爬電杆」的配線維修人員。因明年軍公教調薪4％，台電表示，這批僱員考進來，滿一年後正式起薪可能首度上調到3萬4056元。
台電25日公告2024年度僱用人員簡章，明年1月2日報名，筆試5月12日舉行，只要高中職畢業即可報考。招募類別含第一線電力領域如配電、輸電、變電、電機等共18類。台電主管指出，主要是因應這幾年退休潮、邁向電力淨零轉型，都有大批進用新血需求。
這次招考仍以配電線路維護類最多，也就是爬電杆搶修人員，名額429人，占比近4成，其次為綜合行政類157名。另配合各供電區營運處有倉儲電力物料與設備管理需求，首次開徵「材料管理類」3名，總計要錄取1103名生力軍。
台電主管表示，此名額不僅是歷年新高，在明年10月晉用前，如有非預期退離員額出來，還會加碼增額。像是今年進來的僱員，就有增額過一次57名，所以明年實際錄取可能比1103名多。
雖然技術員考進來後，須先接受為期1年的養成班與工作訓練，屆時正式起薪為3萬2747元。但台電也說，由於2024年軍公教人員要加薪4％，按往例國營事業都會跟進，所以這批考進來的僱員，到時正式起薪可能上調到3萬4056元，將正式破34K。
由於台電基本可領到4.4個月年終，每年都吸引大批考生。以2023年僱員招考來說，扣掉未到考者，錄取率約1成。
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