「用電大戶條款」強制綠電上路3年，屢遭環保團體抗議成效不彰，經濟部對此啟動修法，預計明年農曆春節後提出檢討報告，初步有3大方向，最主要的納管門檻確定加嚴，現行5000瓩可能朝2000瓩下修，如此可能衝擊到服務業，例如百貨公司、飯店。
至於環團要求降到800瓩，其衝擊戶數將擴大到5000戶以上，涵蓋家樂福等大型賣場，經濟部擔憂業者把提高的營運成本轉嫁到商品上，需要更多評估，可行度較低。
為推廣綠電使用，經濟部2021年實施「用電大戶條款」，規定契約容量達5000瓩以上的電力用戶，須在5年內設置契約容量10％以上的綠能，有電子、鋼鐵、水泥、紡織等300多家大廠被納管。當時給予「早鳥優惠」，若提前於3年內提前建置，給打8折，也就是裝置8％即可。
如果不能設置再生能源發電設備，條款另寬限可以購買綠電憑證、設置儲能設備、繳納代金代替。
先前環團抗議「用電大戶條款」太鬆，許多大廠屋頂光電增加是0，多數採購買綠電憑證了事。綠色和平與台灣再生能源推動聯盟，今將與立委聯合召開「大戶條款欠檢討」記者會，要批評用電大戶檢討拖延近一年，經濟部遲未公布最新調整草案。
經濟部表示，修法檢討已在進行中，也開過多次產業徵詢會。目前修法鎖定3大方向，首先是納管門檻，已確定從5000瓩下修，目標從3000瓩、2000瓩、到800瓩都有評估。
如果降到2000瓩，影響廠商有千戶，產業將從現行製造業、電子業，擴大到服務業，包含百貨公司、飯店等。如果降到800瓩，更擴及到大型賣場等。
其次是提高綠電負擔比率，是否從10％拉高到20％，第三則是裝置量改用電量。官員指出，前者負擔比率如達2成，可能與降低門檻有重複加嚴問題，至於負擔比率如從裝置量改用電量，也會加重負擔。
如果3方向同時修法實施，打擊層面擴大，複雜度會變高。官員說，如此得看被規範廠商有無更多場地設置光電設備，否則加嚴大家跑去買憑證繳代金，也失去意義。而服務業也可能把成本轉嫁到商品售價上，這需要分析更多被管制的產業資料。
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