由台北市政府產業發展局和台北市商業會共同主辦，以「台北淨零 產業永續」為主題的2023未來論壇，在莫比綠電集團、澳門台商聯誼會、暉致醫藥、三菱重工空調、佳芳生物科技、健康力公司、偉特企業、國高紙品、亞的企業以及台北市生物技術服務同業公會等單位共同協辦下順利的落幕，吸引了500人盛大參與。

台北市商業會理事長吳發添表示，AI人工智慧的技術已日趨成熟，不論企業大小，只要策略性的規劃投資與發展方向，人工智慧都能夠為企業帶來龐大的商業價值。

台北市府副秘書長游適銘致詞強調，每位市民都能成為創造城市永續的關鍵力量，實現循環城市，達成永續共融與希望首都的願景。

莫比綠電集團曾冠智董事長、江朝暉博士、RISC-V International的Balaji理事、台灣RISC-V聯盟林志明理事長共同發起的「全球數位碳經濟發展聯盟」也於當日正式啟動，其目標是打造一個開放、安全且具國際認證的碳權晶片系統，透過晶片加速實現ESG目標，建立標準化的減碳解決方案，其中最受矚目的是由莫比綠電推出的「保特瓶回收站」，通過現金回饋直接儲值至悠遊卡，預計台灣設置兩萬個回收站。