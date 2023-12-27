台灣紡織兆元產業中「紡織染整廠，智慧製造總體解決方案」龍頭－流亞科技，其桃園觀音新廠於11月28日正式動工，象徵流亞科技揭開下一個30年的嶄新篇章，從智慧製造出發，打造紡織矽谷，領航紡織雲世代。

流亞科技董事長陳暐仁表示，「為了應對持續增長的市場需求，我們下定決心擴大生產廠區，提供更多紡織染整業者智慧製造總體解決方案，以協助業者做出最智慧、高效的生產決策」，流亞科技以實際行動履行社會責任，在擴廠藍圖中，將ESG納入核心規劃項目，引入太陽能板蓄電技術，不僅為永續性發展注入成長動能，更是流亞科技對環保及永續的承諾。

陳暐仁表示，「流亞科技建置新廠代表著我們對客戶以及自我卓越的承諾」。流亞科技作為全球唯一的染整廠智慧製造總體解決方案提供者，在此領域中精益求精，與客戶一同迎接未來的挑戰。

流亞科技將持續引領行業發展，以客戶需求為導向，不斷創新開發。流亞科技網址：https://www.logicart.com.tw/。