即將迎來2024龍年新意，為搶攻新春商機，和逸飯店‧台北民生館推出新春住房及春節限定抽紅包活動。即日起至2024年2月29日預訂「好運龍龜哩」春節住房專案，每晚4,688元、連續入住兩晚8,888元起，專案含雙人份早餐及深耕台灣百年歷史的知名伴手禮「李亭香」金龜小財庫兩份。

另外，飯店推出春節限定抽紅包活動，於活動期間入住的旅客或用餐消費滿千元以上貴賓即可參加，獎項包含舒適客房免費住宿乙晚及多項免費餐飲兌換券。為迎春搶個好采頭，豐富獎項邀請全家大小前來感受年節的歡樂氣氛。訂房請洽（02）7706-3399或官網。

看準2024年的寒假、農曆春節連休以及228連假假期返鄉出遊需求的國人，和逸飯店‧台北民生館提前推出帶有龍年諧音的春節住房專案「好運龍龜哩」，即日起至2024年2月29日預訂，舒適客房每晚4,688元、連續入住兩晚8,888元起，專案包含雙人自助早餐以及自台北1895年創業的知名餅店「李亭香」經典商品金龜小財庫兩份，每份禮盒內含三枚以金鉑包裝金錢龜與一只開運金錢龜。

飯店除了推出新春住房專案，同時為讓國內外旅客都能感受到台灣的過節習俗，自2024年1月29日至2月18日止，凡入住旅客或於飯店2樓THE Lounge消費超過千元以上貴賓，憑消費發票出示於服務同仁確認後即可於飯店大廳參與抽喜氣紅包乙次機會，發票恕不累計、每位限抽乙次，獎項抽完為止。