為響應政府「2050淨零碳排」政策，工研院在經濟部科技專案補助下，於「工業能源資通訊技術開發與應用推動計畫」開發產業需求的節能技術，運用物聯網與人工智慧提供能源管理與優化控制操作，並透過產學研合作方式，協助產業運用科技研究成果，以加速落實淨零目標。

中華汽車公司長期致力於節能減碳工作，曾獲經濟部「節能標竿獎」金獎之殊榮，該公司更是不獨善其身，進一步號召114家協力廠一起來減碳，提供節能經驗及派專家輔導協力廠，採「以大帶小」循序漸進實踐低碳轉型，而工研院是中華汽車的節能合作夥伴，該公司使用計畫開發之全廠能源管理系統進行相關能資源數據的蒐集、分析，對工廠內能源使用有良好的管理成效。

為推動企業供應鏈節能，工研院再次攜手中華汽車公司，於12月26日舉辦「企業供應鏈EMS專題講座」，向中華汽車協力會分享及展現節能技術研發成果。此次講座邀請工研院資深專家進行專題演講，包含能源管理和節能策略等議題，主題一為「淨零碳排之智能工業能源管理系統技術」，介紹導入ISO 50001管理機制，有效促進工廠能源使用效率並提供異常警示通知，促使工廠持續與確保各項節能成效。主題二為「通用型上位控制平台及其空壓節能應用」，介紹一款解決中小企業控制問題的節能軟體，使用者可輕易設計控制邏輯和顯示介面，以常見的空壓系統節能應用為例。最後議題為「非侵入式電力感測器及智慧空調節能系統技術」，透過低成本、易安裝及高準確之電力感測器量測電力，提升導入能管系統意願，並由實場案例介紹利用控制方法達到空調系統節能目的。

本次活動完美落幕，透過議題探討與協力會廠商相互交流相關新興節能技術，研究單位能更瞭解產業所需，於未來技術研發方向也能更聚焦市場需求，進而創造更多產業合作契機，進而擴大工業節能潛力，共同攜手為企業永續、環境永續盡一份力。（經濟部能源署廣告）