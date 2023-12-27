宏潤生技與花蓮慈濟醫院院長林欣榮與副院長黃志揚、何宗融及創新研發中心副研發長韓鴻志帶領臨床及研發團隊進行研究，繼先前研究「銀杏果黃金蟲草」可預防及治療糖尿病與腫瘤，最新研究指出「銀杏果黃金蟲草」可促進人體一、二型膠原蛋白再生的成果，未來有望應用於預防關節老化相關疾病。

關節退化就像腳踏車用舊了，齒輪生鏽，再怎麼用力地踩也跑不快。關節炎雖然沒有致命性的危機，但會造成長期受關節痠痛、無力困擾，行動不便更是大大影響生活品質。

在高齡化的台灣，退化性關節炎的發生率50歲為20％～30％，70歲以上更高達70％。

近期經花蓮慈濟醫學中心研究指出，「銀杏果黃金蟲草」對人體一、二型膠原蛋白提升也有顯著功效，未來有望可幫助老化關節修復。

花蓮慈濟醫學中心於2023年醫療展發布最新實驗結果，蟲草子實體可賦予皮膚強韌性，增加皮膚彈性。此外，可以提高細胞自我更新能力、組織與器官的再生與修復，並維持行動力、靈活力，保護軟骨。

宏潤生技董事長陳衫潤強調，一個健康和諧的社會正是國家強盛的象徵，他希望藉由銀杏果黃金蟲草做為全民健康的基礎，研發保健食品及植物新藥，為人類健康奉獻自己一份心力。