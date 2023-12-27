南科1～10月總體營收受惠積體電路產業的蓬勃發展與穩健支撐，在經過數季的庫存去化，通路庫存趨向健康，累計今年度1～10月營業額再創歷史新高，達1兆2,174億元，較111年同期營業額成長4.28％。
該管理局表示，積體電路產業受惠全球AI、HPC出現的爆發式成長，再加上車用需求回升帶動景氣緩步復甦，下游PC、手機庫存已逐步達到健康水位，本期（1～10月）營業額為9,824.34億元，較111年同期營業額成長6.31％；在終端需求市場逐步回穩下，營業額可望穩健地持續成長；光電產業部分，占大宗之面板產業在廠商嚴控產能利用率的策略奏效下，庫存水位持續下滑；由於主流應用面板價格回升，透過最佳化產品組合，強化高值面板（車用、醫用面板）銷售之作法，虧損持續收斂，展現出產業回春跡象，本期（1～10月）營業額為1,448.66億元，較111年同期營業額衰退9.74％；通訊產業受惠缺貨問題解決、生產順利、有利的匯率，以及全球低軌衛星產業的成長起飛，本期（1～10月）營業額達256.50億元（成長率58.85％）。
展望112年，由於產業已經逐步走出循環低谷，園區六大產業回溫復甦，預期南科112年全年營業額將可穩健成長，續創下新高。
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