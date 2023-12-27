以全球首創再生醫學技術「超臨界二氧化碳平台技術於再生醫療產業之應用」，在世界各國已取得69項發明專利的亞果生醫（6748），近期喜訊連發，繼上櫃前現增100％完成，眼角膜產品於12月初取得衛福部TFDA外銷許可證後，又獲得國際生醫策略合作大廠澳大利亞Oculus Biomed Limited.（OBM）生醫公司允諾的10萬澳幣及8,062,500股OBM股票的第三期里程碑授權金，除為該公司增添營運薪火外，更將臺灣的再生醫學進一步推上國際生醫舞台。

亞果生醫於第四季舉辦上櫃前現增，資金主要將用於眼角膜印度人體臨床試驗、膠原蛋白植入劑台灣上市許可人體臨床試驗以及軟骨填料台灣上市許可人體臨床試驗等，由於產品未來發展，完全符合全球人類生理迫切需求，增資案不到2周即已登記額滿，除原股東熱烈響應外，更吸引國內醫療器材大廠泰博科技（4736）及其關係企業策略入股，泰博在台灣地區擁有超過2,000間的藥局、美妝及診所等零售通路客戶，此次策略合作，除借重亞果生醫在骨材、牙材及醫美產品的專業，並強化與通路結合的優勢，提升醫美保健產品的營收貢獻，將台灣地區的經驗複製到其他市場。

亞果生醫執行長謝達仁博士更進一步表示，亞果生醫近幾年規劃的國際型合作，陸續收到相當正面的回饋。6年前與澳大利亞OBM生醫公司簽約授權進行眼角膜人體臨床、取證及銷售，其雙方允諾進行到一定的合作標的時，OBM將提供高額授權金及公司股票給亞果生醫；第三期里程碑完成時，亞果生醫除了授權金外，另握有8％的OBM公司股票。

OBM專注於眼科醫療技術的發展，團隊來自於全球各地的科學家，一直致力於眼科的創新藥物科技及醫療器材，今台、澳生醫公司國際授權合作，是雙方共利的結果。另一方面，OBM公司將於2024年申請澳洲證券市場IPO，而亞果生醫未來有多項眼科相關研究要合作進行，因此董事會決議擴大對OBM公司的投資，屆時亞果生醫將成為OBM公司最大的國外投資法人。