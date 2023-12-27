勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為協助庇護工場商品行銷，12月23日在中壢銀河廣場舉辦「真心做良品庇護商品一起購」公益市集活動，吸引近千名民眾前往，現場買氣熱絡，桃竹苗分署長林淑媛特別感謝民眾及貴賓們的共襄盛舉，也帶頭以實際行動衝買氣，呼籲桃竹苗各大企業廠商、機關團體一起響應支持。

活動由知名樂團夢想四角酷表演拉開序幕，庇護工場商家像是伊甸基金會、喜憨兒基金會等均推出應景春節糕餅禮盒，現場並提供上百種優質產品，有手工餅乾、有機蔬果、咖啡茶飲、生活用品等，民眾試吃後紛紛比讚，覺得既能送禮又能做公益，非常有意義。

桃竹苗分署林淑媛分署長表示，因應年節送禮商機，桃竹苗地區的庇護工場用心製作許多年節應景禮盒，這次也相當感謝桃竹苗地區各大企業及工商團體熱情認購禮盒，包含索爾思光電採購了630份的雪Q餅犒賞同仁及桃園市工會購買35份禮盒、社團法人中華民國全國中小企業總會購買24份禮盒，大家用實際購買行動支持，創造庇護工場更多的收益，協助庇護工場商家可以永續經營，達到協助身障者穩定就業者的目的。

更多桃竹苗轄區庇護工場資訊，歡迎有興趣的民眾上桃竹苗分署官網（https://pse.is/5dvebj）查詢。