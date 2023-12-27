中興體育館（小巨蛋）與中興綜合運動館閒置多年，中興大學去年進駐中興新村成立南投分部，行政院規劃第一期（112～116年）投入40.21億元建設南核心大學城，其中4億6,840萬元編列為「運動體育活動區整修暨增建工程」，最快2年後，南投小巨蛋及周邊將換新裝，改造為國民運動中心。
蔡英文總統致詞時表示，活化中興新村歷年來都是地方政府很大的課題，過去幾年中央政府對於活化中興新村很有決心，也有具體的行動，目前北核心有中央機關的進駐，中核心成立地方創生育成村，南核心謝謝中興大學規劃大學城計畫。今日大家一同見證中興新村活化加速的腳步，未來興大推動成立國民運動中心，讓不分年齡的居民都擁有完善的運動空間。
興大校長詹富智表示，感謝總統支持中興大學在中興新村的發展計劃，去年9月興大學成立南投分部至今，感謝龔明鑫主委帶領的國發會團隊，對興大各項的行政支持，也特別感謝蔡培慧委員，積極協助爭取經費，興大才能順利完成第一階段的計畫，包含整修4棟建築、翻修20戶學人與教職員宿舍、進駐4個單位。
在推動國家整體發展的道路上，興大肩負使命，要將南核心打造成為淨零碳排大學城。中興新村曾是臺灣第一個落實都市計畫的城市，相信未來在產官學界共同的努力下，中興新村將再創地方共榮、城市發展的新典範。
興大總務長蔡岡廷指出，學校將利用現有的休閒設施進行結構補強以及內外部空間整修，改造為多元型態的國民運動中心，初步規劃包含4面籃球場、18面羽球場、健身房與瑜珈韻律教室，預計明（113）年1月公開招標、6月開工，114年12月完工，落實校園資源社區共享，提供師生及南投居民更優質的休閒運動場域。
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