陽明交大12月26日在浩然圖書館展示數位校園成果，永續發展與人工智慧成為一大亮點，今年導入的智慧路燈透過人工智慧自動化統一管理台北與新竹校園超過1,200盞路燈，同時也針對耗能最高空調系統導入最佳化節能演算策略，預估可節省3成的空調耗能。

除路燈與空調基礎設施外，校內教學研究需求量極高的電腦運算，同樣以服務共享和節能減碳為原則，引入輝達（NVIDIA）的GPU採用能源使用效率高的服務共享架構，在節能的前提下將運算資源分享給多個實驗室使用。

總務處表示，配合校長宣示淨零碳排目標，明年推動學校溫室氣體盤查，檢視學校碳排量，以利進一步規劃降低碳排放量，對於高耗能空調冷氣，利用AI科技控制及一級節能標章能效降低用電量，使用雲端能源管理系統即時監控館舍用電量，以使館舍用電量EUI達合理值。

此外亦展出今年開學典禮釋出的校內ChatGPT－陽明交大校園智多星─這套由電機工程學系簡仁宗教授與劉恩成博士研發的生成式語言訓練模型，已在校內正式使用。配合與LINE官方合作的校園小幫手，師生可直接透過與機器人聊天對話，解決校內碰到的疑難雜症，大幅簡化行政流程。

副校長李大嵩表示，陽明交大林奇宏校長於第二期深耕計畫指示推動「以數位轉型驅動大學治理」方案，以基礎環境建設、數據整合與服務平台、創新應用服務開發等三個面向，分別在韌性永續、智慧校園、多元共融等目標下，透過探索新興數位科技於校園環境之各種可能應用，發展智慧校園環境，以促成校園數位轉型目標。

今年是該方案推動第一年，以數位校園為主軸，已規劃執行包括校園智多星等項目，初具成果，為陽明交大數位轉型與數位治理奠定堅實的基礎，未來將持續規劃更多創新項目，服務師生員工與廣大校友及社會人士。