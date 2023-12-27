交通部台灣新車安全評等計畫（TNCAP）26日發布今年第四季評等報告，其中NISSAN KICKS獲五顆星評等，已經停產的TOYOTA YARIS獲三顆星評等。交通部預計明年3月底再公布LEXUS NX及HONDA FIT二款車型的安全評等；此外，2024年起，第二期計畫的評等規章也將進化，提高安全測試條件並從嚴評分。
交通部表示，今年TNCAP已公布8款新車安全評等，包括TOYOTA品牌的COROLLA CROSS、RAV4、COROLLA ALTIS，以及FORD FOCUS、NISSAN KICKS等5款車獲五顆星評等；HONDA CR-V（前代車款）、FORD KUGA、TOYOTA YARIS（已停產）等三款車獲三顆星評等。
交通部表示，本次獲五顆星評等的NISSAN KICKS，在四大安全領域得分率中，分別獲得成人保護81％、兒童保護84％、行人保護81％及安全輔助59％。而三顆星評等的TOYOTA YARIS得分率表現分別為成人保護76％、兒童保護31％、行人保護59％及安全輔助25％。
交通部指出，政院已核定第二期計畫，明年起到2028年將推TNCAP 2.0版規章，主要有三大改變，包括一、縮小跟歐洲安全評等差距，二、導入在地化測試項目，加入面對行人及機車等事故樣態，三、調整評分機制從嚴認定。
交通部規劃，明年3月底發布LEXUS NX及HONDA FIT的安全評等測試成績；明年第二季則因應NISSAN X-TRAIL改款，將出現台灣首輛自費申請撞擊測試和星級評等的車款；第三季則為TOYOTA SIENTA；第4季為則視購車進度，可能將特斯拉TESLA MODEL 3列入清單，或是MAZDA CX-5。
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