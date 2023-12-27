年底是建築用鋼傳統旺季，鋼筋、H型鋼近期需求量大，不過由於接近新舊年交替，國外因連假減少原物料報價及交易，本周國內鋼筋報價多開平盤；H型鋼則因為需求大，包括中龍、東鋼等廠皆宣布漲價。業界表示，由於成本考量及鋼市轉佳，鋼筋及H型鋼等建築用鋼後續仍有漲價空間。
鋼筋自10月底起價格逐漸往上拉抬，迄今九周價格不是上漲就是平盤，主要的原因就是國際廢鋼價格上漲，且優質廢鋼奇貨可居。
業者表示，目前循環經濟當道，廢鋼作為可回收的原料，許多鋼廠都鎖定廢鋼，僧多粥少讓廢鋼價格越來越高，進而帶動鋼筋價格上漲。
不過本周包括豐興、台鋼等鋼廠的鋼筋價格都開平盤，業者分析其中一個原因是時序接近新舊年交替，歐美正值耶誕新年假期，國際間的原物料報價減少、甚至休市，買盤的力道略為不足。
此外，國內鋼筋買氣在經歷11月下旬至12月初的暴衝後，上周已回復冷靜，需求量收斂也讓鋼廠決定不調漲價格。
同屬建築用鋼的H型鋼則持續漲價，中龍上周開出的明年1月H型鋼盤價每噸漲價600元，東和也宣布明年1月上半月H型鋼盤價每噸漲400元。這者表示H型鋼的漲價主要仍是成本考量，尤其國際廢鋼近幾個月漲勢明顯，大幅推升鋼廠成本，漲價仍在所難免。
業界人士表示，儘管市場對明年營建業景氣看法兩極，但在整體鋼市好轉趨勢下，鋼筋及H型鋼等建築用鋼也將受惠，接下來仍有漲價空間。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：