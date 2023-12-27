年底是建築用鋼傳統旺季，鋼筋、H型鋼近期需求量大，不過由於接近新舊年交替，國外因連假減少原物料報價及交易，本周國內鋼筋報價多開平盤；H型鋼則因為需求大，包括中龍、東鋼等廠皆宣布漲價。業界表示，由於成本考量及鋼市轉佳，鋼筋及H型鋼等建築用鋼後續仍有漲價空間。

鋼筋自10月底起價格逐漸往上拉抬，迄今九周價格不是上漲就是平盤，主要的原因就是國際廢鋼價格上漲，且優質廢鋼奇貨可居。

業者表示，目前循環經濟當道，廢鋼作為可回收的原料，許多鋼廠都鎖定廢鋼，僧多粥少讓廢鋼價格越來越高，進而帶動鋼筋價格上漲。

不過本周包括豐興、台鋼等鋼廠的鋼筋價格都開平盤，業者分析其中一個原因是時序接近新舊年交替，歐美正值耶誕新年假期，國際間的原物料報價減少、甚至休市，買盤的力道略為不足。

此外，國內鋼筋買氣在經歷11月下旬至12月初的暴衝後，上周已回復冷靜，需求量收斂也讓鋼廠決定不調漲價格。

同屬建築用鋼的H型鋼則持續漲價，中龍上周開出的明年1月H型鋼盤價每噸漲價600元，東和也宣布明年1月上半月H型鋼盤價每噸漲400元。這者表示H型鋼的漲價主要仍是成本考量，尤其國際廢鋼近幾個月漲勢明顯，大幅推升鋼廠成本，漲價仍在所難免。

業界人士表示，儘管市場對明年營建業景氣看法兩極，但在整體鋼市好轉趨勢下，鋼筋及H型鋼等建築用鋼也將受惠，接下來仍有漲價空間。