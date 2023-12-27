台灣高鐵受惠後疫情帶動國旅熱潮，加上「高鐵假期」多條專案旅遊行程熱銷，全年設定目標398萬旅遊人次已提前達陣，突破400萬整數大關，明年期望延續成長力道。

國旅熱度持續發酵，台灣高鐵估算今年銷售旅遊產品套數，截至目前為止，「高鐵假期」已突破400萬人次，正式超越年度目標398萬。此外，年底旅運旺季加持，統計12月售票情況，旅客搭乘日均量將超過21萬人次，可望創下高鐵通車來最高日均量紀錄。

業界人士認為，台灣高鐵旅運量穩步上升，除了受惠解封效應外，還有三大長線效應加持，第一、台灣高鐵在「高鐵假期」、「飯店聯票」等旅遊專案持續跨業合作，與旅行社、旅遊平台及在地觀光業者共同開發新景點及路線，提供租車、住宿等客製化多樣服務。

其次，近年高鐵站區周邊陸續有大型商場進駐，帶動民眾搭高鐵一站式滿足購物、休憩、飲食等需求，增加短程載客率；第三、中南部科技、生技等產業園區與會展中心落成，鄰近高鐵站區，不僅提高國內商務客、上班族以高鐵為運具往返誘因，對吸引國外廠商參展及觀展也將有所助益。

值得一提的是，台灣高鐵今年7月、10月已啟動兩次「常態性增班」計畫，11、12月實施為期兩個月「短期增班」，且自明年1月3日起，再增開21班次列車，每周總發車班次將達到1,060班，主要集中在國定假日期間，旅客搭乘較為密集的時段。

據了解，台灣高鐵在明年下半年將根據旅運狀況進一步規劃增開列車，每周發車可望突破1,100班，因應旅運成長需求。同時，在維修服務上，台灣高鐵在技術及設備持續精進，維修安全、效率大幅提升，承載高鐵車體最重要的轉向架維修時間由30天縮短至20天，提高車輛調度機動性。