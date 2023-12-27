星宇航空打航點戰火力全開，26日宣布明年3月31日開航台中-澳門航線，每周8班次往返，並規劃未來開航峴港定期航班、高松包機航線；同步開賣日本第九個航點函館，明年2月1日啟航，為唯一直飛函館的國籍全服務航空公司。
星宇26日也發布重訊，董事會決議將引進租機3架A330-900，每架不超過40.6億元，租期12年，將用於拓展航網並提升中長程競爭力，預計2025年7月起陸續交付。星宇原規劃8架A330neo租機，已引進4架，明年5月將再交付1架。星宇董事會也決議辦理今年第二次現金增資發行新股4.5億股，發行價格每股18元，預計募資81億元，90％股東認購、10％員工認購。
針對明年首季即將來臨的跨年、寒假及農曆春節旺季，台灣出國旅遊依舊強勁，星宇12月不僅陸續開航日本名古屋、北美舊金山航線，也將依市場動態，針對東北亞及東南亞部分航線放大機型及增加航班次，全力回應市場需求。
緊接著，星宇明年第二季將開航台中國際直飛航線，將以A321neo執飛台中-澳門航線，未來也將以定期航班飛航峴港，日本高松航線則將採包機模式與旅行社合作，看好中台灣的商務與旅客市場。
今年星宇開闢4個國家共8條航線，包含插旗北美開航洛杉磯及舊金山，成立台中辦事處、引進2架A350-900新機，飛機維修棚場啟用、保稅倉庫落成、推出首張聯名卡、加入國際航空運輸協會IATA、加入TSA Precheck、與美國阿拉斯加航空哩程合作、成為美國道奇隊及快艇隊航空合作夥伴等。
星宇今年前11月營收已突破200億元、年增7.37倍，全年營收與獲利將創新高。預計至明年底，整體機隊規模將達到26架，航線涵蓋東北亞、東南亞、港澳、北美地區等逾20個航點，營運續挑戰新高。星宇表示，目前中轉航網依規劃持續布建，估計到明年第四季將達經濟規模，營運將有另一波高峰。
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