亞泥關注DEI（多元共融），重視平等、多元與共融，不肯遺漏任何一名員工，並將員工眷屬視為亞泥大家庭的一份子；亞泥26日指出，和賽親關懷基金會合作「員工樂齡ESG福利專案」，面對職場高齡化議題，亞泥特別為在職員工的父母、即將退休或已退休的同仁，打造豐富的樂齡生活。
賽親關懷基金會長期致力於高齡長者議題，計畫內容涵蓋專人定期探訪陪伴，並邀請具有心理諮商背景的樂齡生活規劃師，提供從健康、飲食到財產規劃的諮詢服務，同時透過媒合適當機構，確保每位長輩都能享受到最貼心的照顧。
亞泥副總經理余東霖表示，員工是企業最寶貴資產，亞泥不僅將關心從職場延伸到家庭，更透過一系列活動，為年長親屬、即將退休或已退休的同仁提供全面照護，這是企業社會責任的實踐，也是充滿人情味的貼心之旅。
為了讓員工能在工作和生活達到平衡，亞泥積極建構全方位的福利制度，並根據同仁需求進行滾動式調整。
近日推出「員工急難救助貸款辦法」，針對任職滿一年以上、遭遇急難事件的同仁，提供無息貸款，暫時減輕他們的經濟壓力；包括傷病醫護、眷屬喪葬、突發災害事故或其他特殊情況等，讓員工在工資之外，能享受方方面面的福利與關懷。
亞泥強調，公司永遠是同仁最堅強後盾，絕不讓員工在困難時刻感到孤單，未來會持續努力擴展福利措施，這是對公司價值觀的堅持，更是對每一位同仁辛勞工作的回報，亞泥透過每年敬業度與滿意度調查，將員工關懷視為企業文化，希望能照顧到每一位員工。
亞泥還鼓勵員工參與各項公益事務，回饋社會，善盡企業公民責任，因此制定了「同仁參與志工服務給假辦法」，無論是參加公司主辦的公益活動，或是政府認可的社會福利慈善活動，同仁皆可享有一年三天的給薪志工假。亞泥期待這種特殊的休假形式，能讓企業與員工共創一個更溫馨的社會，將愛心擴大傳遞到社會每一個角落。
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