榮成近年工紙與紙箱產能

工紙大廠榮成26日法說會釋出大陸最新市況，目前算是工紙業景氣谷底，12月起隨著季節性需求開始率先復甦，加上玖龍等大廠停機保修減產挺價，紙廠量價均有提振。展望明年，紙廠擴產高峰期近尾聲，若需求加快修復，市場供需有望提前重歸平衡，穩定產品銷售利潤。

榮成指出，工紙產能擴張已完成階段任務，第四季湖北廠新機35萬噸及湖南長沙紙箱新廠完工試產，兩岸工紙年產能增至420萬噸、紙箱年產能15.61億平方米，未來朝綠色包裝紙箱擴產及智慧製造升級布局，提升工紙自用比率，創造集團綜效。

造紙業被視為總體經濟領先指標，榮成表示，大陸疫後復甦不如預期，紙業感受深，但近期有感於隨實物商品需求提升，工業用紙和紙箱持續溫和修復。

對照榮成的營運表現，8成、2成營收分別來自大陸、台灣，過去兩年大陸受疫情影響大，致榮成陷入虧損，但今年9月起連續三個月自結財報轉盈，法人估，榮成第四季有機會繳出疫後首個單季轉盈成績單。

法人關注，明年工紙及廢紙價格走勢，榮成表示，12月大陸工紙及廢紙價格均呈窄幅雙漲趨勢，加上近期部分紙企大廠陸續發布價格上調預告，大廠挺價態度明顯，但廢紙原料也有漲價，預期成品紙價短期內呈持穩態勢。

大陸在2020至2021年期間，經濟景氣處於較高水平，加上紙廠擔憂「雙碳」政策後擴產困難，紛紛砸錢投資擴廠，新增產能在去年、今年集中釋出，偏巧遇上大陸內外銷需求疲弱，令紙價低迷。

大陸新增產能，除了境內擴產，還有來自大陸紙企大廠在國外建廠後陸續投產，在零關稅政策下回銷大陸，以及榮成、正隆等台灣紙廠將工紙原紙外銷大陸搶市。據統計，大陸今年前11月進口紙約800萬噸，年增率高達47.6％。

榮成表示，近期大陸市況轉好，12月起隨著春節消費旺季來臨，大廠再度上調部分紙種報價，預期工紙市場將因大廠處於低庫存水位，及終端季節性需求提升帶動下，支撐紙價。榮成研判，隨玖龍等大廠陸續停機檢修，有助於維持市場供需平衡。

除此，榮成也布局碳權，帳上持有大陸碳權盈餘量52.87萬噸，包括上海交易所碳權49.85萬噸、湖北交易所碳權3.02萬噸，11月上海交易所碳權每噸均價約71.55元，湖北交易所約42.83元，推估潛在出售利益約人民幣3,698萬元（約合新台幣1.6億元）。