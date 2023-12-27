工紙大廠榮成26日法說會釋出大陸最新市況，目前算是工紙業景氣谷底，12月起隨著季節性需求開始率先復甦，加上玖龍等大廠停機保修減產挺價，紙廠量價均有提振。展望明年，紙廠擴產高峰期近尾聲，若需求加快修復，市場供需有望提前重歸平衡，穩定產品銷售利潤。
榮成指出，工紙產能擴張已完成階段任務，第四季湖北廠新機35萬噸及湖南長沙紙箱新廠完工試產，兩岸工紙年產能增至420萬噸、紙箱年產能15.61億平方米，未來朝綠色包裝紙箱擴產及智慧製造升級布局，提升工紙自用比率，創造集團綜效。
造紙業被視為總體經濟領先指標，榮成表示，大陸疫後復甦不如預期，紙業感受深，但近期有感於隨實物商品需求提升，工業用紙和紙箱持續溫和修復。
對照榮成的營運表現，8成、2成營收分別來自大陸、台灣，過去兩年大陸受疫情影響大，致榮成陷入虧損，但今年9月起連續三個月自結財報轉盈，法人估，榮成第四季有機會繳出疫後首個單季轉盈成績單。
法人關注，明年工紙及廢紙價格走勢，榮成表示，12月大陸工紙及廢紙價格均呈窄幅雙漲趨勢，加上近期部分紙企大廠陸續發布價格上調預告，大廠挺價態度明顯，但廢紙原料也有漲價，預期成品紙價短期內呈持穩態勢。
大陸在2020至2021年期間，經濟景氣處於較高水平，加上紙廠擔憂「雙碳」政策後擴產困難，紛紛砸錢投資擴廠，新增產能在去年、今年集中釋出，偏巧遇上大陸內外銷需求疲弱，令紙價低迷。
大陸新增產能，除了境內擴產，還有來自大陸紙企大廠在國外建廠後陸續投產，在零關稅政策下回銷大陸，以及榮成、正隆等台灣紙廠將工紙原紙外銷大陸搶市。據統計，大陸今年前11月進口紙約800萬噸，年增率高達47.6％。
榮成表示，近期大陸市況轉好，12月起隨著春節消費旺季來臨，大廠再度上調部分紙種報價，預期工紙市場將因大廠處於低庫存水位，及終端季節性需求提升帶動下，支撐紙價。榮成研判，隨玖龍等大廠陸續停機檢修，有助於維持市場供需平衡。
除此，榮成也布局碳權，帳上持有大陸碳權盈餘量52.87萬噸，包括上海交易所碳權49.85萬噸、湖北交易所碳權3.02萬噸，11月上海交易所碳權每噸均價約71.55元，湖北交易所約42.83元，推估潛在出售利益約人民幣3,698萬元（約合新台幣1.6億元）。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：