振曜今年的產品線聚焦、優化，帶動毛利率提升，第三季拉高至25％，前三季每股純益約3.3元。

振曜表示，彩色電子紙應用備受期待，2024年新款的彩色電子書閱讀器將量產，預期第二季出貨拉升，其他如智能交通、戶外看板出貨量也會成長，預期2024年營收仍有兩位數的成長。

振曜今年前三季合併營收約50.46億元、較去年同期成長25.3％，毛利率約20.76％、其中第三季毛利率拉升到25％高點，營業利益約4.6億元、相比去年同期成長175％，稅後純益約2.84億元、相比去年同期成長14.5％，每股純益約3.3元。

產品組合來看，振曜消費性電子占比約70％、其中電子書閱讀器比重約85％、電子貨架標籤和數位看板等其他電子紙新應用10～15％，至於電腦週邊（揚聲器和光纖產品）占比約25％。

振曜表示，全球電子書閱讀器出貨穩定，一年市場規模大約1,500～2,000萬台。黑白電子書閱讀器無法再刺激數量成長，主要就是因為沒有彩色，手持裝置大家習慣彩色，彩色電子書閱讀器值得樂觀期待，至於成長多少還要看市場接受度。

現在市面上看到少量彩色電子書已經有部分是振曜的產品，配合元太彩色電子紙放量供貨，期望2024年第一季逐步放量，比較大量轉換換機潮效益顯現估計將從第二季開始，下半年是傳統旺季，出貨量會進一步放大。彩色電子書製程、測試複雜度提高，產線已在驗證和試產，量產順利的話，毛利率會優於黑白產品。

對於未來營收展望，振曜表示，今年前三季營收年成長率約25％，第四季因為去年基期比較高、成長率放緩。2024年將有彩色電子書閱讀器換機潮，公司耕耘多時的智能交通、戶外看板等產品線，期望2024年數量會有倍數成長。公司內部展望定調是一定成長，期待有兩位數成長，但匯率變化會有影響。