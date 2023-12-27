富采集團搶攻車用市場，今年車用相關營收已經占20％，本季車用需求仍然持續成長，動能將延續至明年，2024年車用產品包含感測、照明、背光在內，將挹注集團25％營收，在Micro LED放量之前，將會成為主要成長動能。
而富采董事長彭双浪今年6月出任董事長職務之後，聚焦集團公司的整合，並且盤點富采的廠區，目前在各地的廠區合計五個以上，希望透過廠區的整合、騰出空間，撙節擴建Micro LED新廠的資本支出，並規劃修改現有Mini LED機台，轉進Micro LED，富采預期，在進一步整合之下，預期未來一至二季可望降低營業費用及費用率。
富采上周舉行法說會，財務長張博儀表示，背光產業已跟隨面板產業於第二季落底，度過第四季及第一季的傳統淡季之後，預期奧運、AI PC帶動之下，可望於明年第二季帶動背光需求回溫；至於感測、植物照明需求維持穩健，但仍有季節性效應，第二季、第三季為傳統旺季。
富采對車用寄予厚望，張博儀指出，第四季汽車應用持續成長，動能可望延續至明年，隆達的車用背光已打進歐美車廠供應鏈，部分已經開始交貨，預估隆達的車用在2024年至2026年的年複合成長率上看45％～50％，明年隆達車用營收比重可望進一步攀升至15％，富采集團車用營收也將從20％攀升至25％，在Micro LED放量之前，車用為主力成長動能。
根據富采預估，2024年Mini LED營收占比約10％，與今年比例相當，除了美系大客戶之外，富采規劃將產能投放到車用、TV背光、Micro LED上。
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