神基投控旗下強固型電腦事業今年以來除受惠來自國防／基建等政府相關專案需求，在新搶進的倉儲物流、汽車運輸之垂直產業應用等領域，亦持續有所突破，尤在搭上數位轉型應用趨勢拉抬下，神基也加速旗下Getac品牌在軟硬體整合的商模轉型，為其挹注新訂單動能，備妥明年和競爭對手大戰的戰力。

受地緣政治影響，近一年來自歐美等各國針對防禦性IT相關專案需求持續加溫，為整體強固型電腦市場帶來活絡動能。神基也在穩固既有客戶的同時，積極聚焦企業加速投入導入AI（人工智慧）／BI（商業智慧）的數位化轉型，擴展新客戶與新應用，並預期自今年下半年到明年，不僅客戶數將有10％以上的增長，為其營運挹注的利多效益也將逐步浮現。

神基強化加值軟體應用服務的導入，近期並與歐洲一家聚焦汽車多元支付解決方案的fintech供應商Bumper合作，整合Bumper x Getac軟體，推助汽車銷售服務商能導入PayLater、PayNow或PayByBank等電子支付服務。

除了與Bumper的合作之外，神基持續開發及引進售後維運管理平台的相關服務技術，如AI驅動的管理工具、語音和即時影音等功能，還有互動式線上預約平臺及車輛健檢電子工具等，提供給汽車售後市場的Tier 1經銷維運商。

另一方面，神基在強固型電腦業務之外的綜合機構件與航太事業，今年亦皆以符合預期的節奏推進。其中因整體PC產業走弱、上半年動能因此衰退的複合式材料機構件業務，第二、三季間客戶短單效應帶動，今年可望維穩持平以上表現，加上明年在筆電及非筆電產品上皆有爭取到新客戶，後續動能將加速回升。