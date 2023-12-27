台灣大首創「認證二手機專案」，提供專業認證二手機，搭配專案銷售，延長手機使用週期，預計於明年第一季在網路門市推出。

另外，台灣大減碳行動擴及共享移動市場，自建MyCharge平台，在全國建置電動車充電樁設施，鼓勵民眾選擇純電車。

台灣大哥大26日舉辦第五屆《2023年台灣大永續論壇》，數發部數位產業署署長呂正華表示，數發部提供數位工具，未來將針對淨零轉型的數位技術，投入更多研發。

台灣大總經理林之晨分享自身減碳營運作法，合併台灣之星，關閉一套3G網路，整併重複的4G基地台，再減少一套完整5G網路建置，預計每年可省電1到2億度。台灣大看見「自然碳匯」是加速淨零重要策略之一，內部正評估與研究中，幫助藍碳復育，提升「自然碳匯」能力。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，「認證二手機專案」將以綁約專案型式，首批銷售iPhone 12到14系列機款，並附上專業認證包裝及全新配件，首創12個月台灣大保固，號召用戶響應循環經濟，延續手機使用週期。

至於「Taiwan Mobility」策略，林東閔強調，這是繼台灣大去年投資USPACE，提供車位共享、UDRIVE電車共享、結合特斯拉超級充電站與Ucharging服務之後的另一創舉，未來台灣大將透過自建的MyCharge平台，於全國建置電動車充電樁設施，提供充電服務，鼓勵用戶選擇環保的純電車。

台灣大技術長郭宇泰表示，台灣大布局綠電，初期以太陽光電為主，中期轉向風電，並與富邦金控共同贊助中研院「淨零科技研發產研合作」計畫，探索地熱能、海洋能及去碳燃氫技術，其中，去碳燃氫技術成功出現突破，讓天然氣發電轉型為真正的零碳電力，並且帶來高經濟價值的固態碳收入，兼顧永續與經濟效益。

臺灣碳權交易所總經理田建中認為，在國際大廠如Apple對供應鏈有嚴格排碳要求下，企業努力減碳並透過購買碳權，實現淨零排放，不僅可達成供應鏈碳中和目標，更可為全球減碳做出實質貢獻。

KPMG董事總經理黃正忠強調，「氫能」、「地熱發電」、「自然碳匯」等，皆為達成淨零轉型重要關鍵戰略之一，企業如何抓住低碳轉型新契機，是即將面臨的挑戰。