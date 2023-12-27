2023年小尺寸面板價格在經歷了上半年續跌後，第三季價格跌幅收斂並趨於平穩，而低階產品迎來小幅漲價。市場研究機構CINNO Research指出，時序進入12月，各技術別手機面板價格呈現「穩中有漲」態勢，第四季價格平穩，全年跌幅達15～34％。不過隨著市場進入淡季，預期2024年1月價格將是持平表現。
從各技術別來看，CINNO Research表示，2023年a-Si面板從1月～6月連續六個月下滑，累計跌幅達24％，下半年降幅逐漸收斂並趨於平穩，全年累計跌幅約34％，部分低價產品價格在第四季度出現久違的上漲，預計隨著年終的到來，白牌市場熱度將有所減退，需求開始放緩；
LTPS面板方面，2023年LTPS智慧型手機面板經歷了上半年連續六個月價格下滑後，7月份LTPS面板價格率先迎來止跌，並在部分低價產品上成功漲價。進入12月，供應緊張的情況將持續，仍將呈現「穩中有漲」的趨勢，全年累計降幅約15％。
AMOLED面板來看，2023年剛性AMOLED面板自年初開始、連續八個月價格下降，累計跌幅達24％，而後價格跌幅逐漸收斂並趨於平穩。在需求持續加溫的帶動下，主力面板供應商三星顯示器有意伺機漲價，2024年開始有望調漲價格。柔性AMOLED面板同樣也經歷了連續八個月價格下跌，累計跌幅達33％，在供應持續緊張的情況，柔性AMOLED面板在第四季迎來整體價格上漲，進入12月，整體價格將繼續小幅上漲。
CINNO Research預測，12月a-Si／LTPS面板價格整體仍呈現「穩中有漲」趨勢，柔性AMOLED整體價格將繼續小幅上漲。不過隨著市場進入傳統淡季，預期1月、2月各技術別手機面板價格將持平，後續價格走勢還要觀察市場需求的變化。
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