連鎖餐飲集團八方雲集在美國展店腳步加速，趕在年底前陸續在南加州的布雷亞（Brea）、聖地牙哥開出美國第五與第六家門店。由於美國市場平均客單價與單店營收均高於台灣，加上八方雲集將大陸門市閉店相關損失在今年全部認列完成，法人樂觀預期，在美國尚有八家已簽約門店的八方雲集，2024年爆發式成長可期。
八方雲集在美國南加州原已開出四家複合門市，董事長林欣怡月初在法說會上表示，八方雲集將以商場店、得來速店等多元化店型陸續拓點展店，這次在美新開的二家門店都位在商場購物中心，顯示八方雲集照既定目標進度前行。
八方雲集介紹，布雷亞位於加州橙縣東部，是一座以零售商業為主的城市，位於57號公路旁的布雷亞購物中心為當地重要消費商圈。八方雲集的第五家門店即位於布雷亞購物中心美食廣場，並已在耶誕前夕正式營運。由於布雷亞人口眾多，八方雲集相當看好當地的消費潛力。
八方雲集在美第六家門店聖地牙哥店開在米拉梅薩購物商場，位於米拉梅薩市中心大道上西北角，周邊住宅區環繞，相鄰左右大街皆是著名商場。
八方雲集米拉梅薩門店占地3,080平方英尺，空間大且座位多，提供鍋貼、水餃、麵食、炸物、小菜以及飲品等全品項餐點，該店將於美國當地時間12月28日試營運，2024年1月5日正式開幕。
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