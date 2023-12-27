連鎖餐飲集團揚秦國際與永豐銀行26日共同宣布，正式啟動企業數位化金流服務。揚秦旗下連鎖加盟品牌「麥味登」與「炸雞大獅」全面導入eACH（Enhanced Automated Clearing House，圈存扣款系統）代收代付服務，改變過往連鎖加盟產業由物流人員收取貨款的業界常態。以數位化金流達到「零接觸」的健康防護概念，並減少人工收付現金所衍生的風險。

揚秦國際董事長卓靖倫表示，數位化金流服務是揚秦國際「數位轉型」整體計畫的一部分，導入eACH數位化金流服務後，不僅可以跳脫較高風險的現金往來收款模式，更可以透過自行研發的店長管理系統與智慧總部系統為樞紐，整合總部物流、金流、資訊流等各項數位服務，大幅增加對帳效能，在人力成本日漸升高的趨勢下，將人力釋放做更多有意義的工作。

卓靖倫表示，總部過往採取人工收款、紙本對帳的方式，一般需三天左右的作業時間。導入數位化金流服務，不僅收付款項更安全、方便，交易與對帳紀錄也更迅速、可靠。此外，麥味登APP也與永豐銀行合作線上點餐刷卡收單，藉以促進品牌的會員經營與消費者數位體驗。

永豐銀行總經理莊銘福表示，連鎖加盟為實踐創業夢想的方式之一，永豐則提供一站式整合金流服務，陪伴連鎖品牌與加盟主共同成長茁壯。與揚秦合作導入eACH即時代收方案，不僅可以提升企業總部與加盟門市之間的收、付款效能，同時也能簡化開店所需的各項金流申請，滿足門市資金管理與員工薪資轉帳等多元需求。