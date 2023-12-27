福泰飯店集團旗下飯店

由福華飯店集團前總裁廖東漢走出家族創立的福泰飯店集團，長期看好台北西門町觀光後市，承租台北市萬華區漢中街170號新建大樓，裝潢投資約5,000萬元打造「桔子商旅漢中店」，並自本周起試營運，成為「桔子商旅」品牌第五個據點，鎖定韓國、港澳、新馬、泰菲旅人為主要客源，平均房價目標3,000元，年住房率目標80％。

福泰飯店集團旗下營運中旅宿品牌有「桔子商旅」（五家）、「福泰商旅」（二家）、休閒度假飯店「礁溪山形閣」與「福泰翡翠灣度假店」，酒店式公寓「綠園公寓」。

此外，福泰並向國泰人壽承租2020年中因疫情衝擊而熄燈的台南大億麗緻酒店原建物，雙方並將共同斥資10億元進行裝修，國壽負責硬體、機電整修，預計明年第三季交屋，福泰負責內裝整改，福泰並有意加盟JR東日本飯店體系掛上日系飯店品牌，預計2025年第一季以全新品牌全新開幕，屆時將成為台南第一家日系品牌國際級觀光飯店。

福泰飯店集團並取得「台電大安超高壓變電所暨多目標大樓附屬臨時停車塔」案商旅經營權，俟台電交屋後將斥資裝潢部分樓層改建為商旅，5樓是餐廳，7到16樓為客房，按目前規畫有115間客房，福泰亦有意與日本合作掛上「JR東日本METS」飯店品牌進入市場。

受疫情影響加上租約到期，福泰飯店集團去年結束「桔子商旅」開封店，今年4月再結束「桔子商旅」館前店營運，二家據點都經營長達15年。如今桔子商旅漢中店營運，福泰飯店重返台北西區蛋黃區，對福泰飯店集團具重要意義。

福泰飯店集團以多品牌、多業態策略持續布局全台，在台北與台南都有新飯店將開出，去年第三季在東京都港區赤坂町買下的三星級飯店，掛上百夫長經典酒店品牌委由對方經營管理，啟動國際化腳步。福泰飯店集團疫前全年營收曾突破7億元，受疫情與閉店影響，集團去年營收約4億元，今年約5億元。