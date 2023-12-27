機器人理財市場前景可期，積極發展此業務的阿爾發證券投顧董事長陳志彥26日指出，金管會鬆綁機器人理財的「自動再平衡交易」，為業者帶來突破性便利，可提供投資人更多元及客製化的投資組合選擇，亦會讓更多業者願意投入，明年機器人理財資產管理規模有望破100億大關。

金管會2017年6月開放機器人理財，目前已有16家業者推出服務，涵蓋銀行、投信業者，截至2023年9月底，16家業者的機器人理財資產管理規模約73億元，成長速度相對緩慢。

現行法規規定若機器人理財投資境內外ETF等，須透過券商下單，但當投顧要執行自動再平衡交易時，投顧及券商就必須再次取得客戶同意才能進行。金管會已預告修法鬆綁，預計最快明年第一季可上路。

陳志彥認為，放鬆後機器人理財才稱得上「真正自動化」，過去持續觀望是否該投入市場的金融業者，明年將面臨「何時推出」而非「要不要推出」的抉擇，預期會有更多業者投入機器人理財市場，也讓明年台灣機器人理財管理資產規模有望破100億元。

陳志彥指出，據數據顯示，全球機器人理財市場的總管理資產至2023年底將達到2.76兆美元，並預計用戶數將在2027年前增長至2.34億人。

陳志彥也點出財富管理科技（WealthTech）六大趨勢：客製化、多世代財富傳承、新世代投資人、ESG永續投資、大數據與深入分析、機器人理財。他指出，據PWC資誠報告調查，有66％高資產客戶期望資產財富管理能夠更加客製化，由投資標的建議轉向針對個人風險承受度、投資偏好、長期目標等投資策略。