在純網銀攻勢下，公股銀行亦積極藉由既有往來客戶龐大的優勢，搭配數位帳戶助攻，希望打入年輕市場。八大公股銀數位帳戶今年成長動能相當明顯，從去年底的336萬戶，至9月底已拉高到460萬戶，成長36.93％。
其中，臺灣銀行成長74.98％幅度最大，華南銀行亦成長49.47％，臺灣企銀、土地銀行、兆豐銀行都成長4成以上，即使是公股銀數位龍頭第一銀行也從115萬戶成長至148萬戶，幅度達28.73％。
方便使用及優惠是數位帳戶吸引新客戶最直接因素，公股銀也在等待其他銀行2024年數位帳戶的新方案公布，預計最新優惠將在本周陸續公告。
以公股銀數位帳戶來看，一銀達148萬戶、華銀82萬戶、彰銀72萬戶、合庫63萬戶，都讓公股銀有新管道打入新族群，其中又以40歲以下族群最為青睞數位帳戶。
臺企銀主管說，因為屬中小企業專業銀行，客戶年齡層偏高，40歲以下的客戶較少進入臺企銀，因此藉由數位帳戶、產學合作、校園金融科技創意挑戰賽等多管齊下，希望找到年輕族群。
經幾年努力，臺企銀40歲以下客戶，已達全行客戶的29％，數位帳戶最新數字亦已突破12萬戶，主要年齡層集中在20～40歲，約占整體數位帳戶數逾6成。在社群經營上，人數已有近300萬人。
其他公股銀上，40歲以下客戶也因數位帳戶吸引年輕族群而逐步拉高比重。其中華銀的數位帳戶統計，主要客群為20歲～45歲，占整體近8成。
其他公股銀的數位帳戶的客群也多以20歲～45歲為主，占比都在6成以上。另外，由於今年起民法成年年齡下修至18歲，18歲民眾也可以開銀行帳戶及數位帳戶，銀行因此更積極鎖定相關族群。
公股銀主管則強調，數位帳戶多是年輕族群，除了優惠之外，整體的使用流暢度、美觀等等都是吸引年輕族群的關鍵所在。
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