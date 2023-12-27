台股高息ETF今年熱的發燙，不但掛牌檔數增加6檔至17檔，資產規模到26日已飆增至8,488億元，一年爆增4,797億元，翻1.3倍，推升今年來投信買超台股2,341億元，瑞昱、中美晶、可成及健鼎等為投信今年來重倉布局的高殖利率股。

AI伺服器、PC題材火紅，推升緯創、廣達等高股息題材發燒，投信「投投資人所好」，相繼推出台股高息ETF、季配、月配等，讓今年台股高息ETF創歷史榮景；另市場推估今年上市櫃獲利約3.1兆～3.2兆元，算下來明年配股可望達2兆元，台股高息題材依然受市場青睞與期待。

台新投顧副總經理黃文清指出，明年高股息殖利率仍會是市場焦點，主因明年美國將面臨降息循環，高股息會更有誘因吸引投資人，此外，美國降息、台美利差縮小，有利台幣，亦是高息股受關注原因。

投信今年來已買超台股2,341億元，篩選今年來投信持股部位增加6～15個百分點以上、金額37億～146億元，且近五年平均股息殖利率4.51％～8.67％的個股有矽創、致伸、漢唐、瑞儀、欣銓、新普、健鼎、中美晶、可成、神基、群光、京元電子、頎邦、力成、瑞昱等。

據統計，現資產規模最高的二檔高息ETF包括0056元大高股息及00878國泰永續高股息，各達2,521億元、2,476億元。

另外，資產增加最多則為00929復華台灣科技優息及00878國泰永續高股息，均年增千億元；資產年增率最大為00918大華優利高填息30及00919群益台灣精選高息，年增各79.55倍及46.54倍。

但市場也漸有不同聲音，國泰證期顧問顧處資深經理蔡明翰表示，台股相對國際股市確具有高殖利率優勢，但台股今年已大漲逾25％，殖利率誘因會略減。

今年高息股搭上AI狂潮，多屬成熟產業的循環股，高息股熱潮「明年複製機率不高」，建議應留意以台積電為代表的成長股，產業聚焦半導體股（晶圓代工、IC設計及設備股）。