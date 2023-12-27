美國聯準會12月放鴿，股債市都旺。台股ETF12月規模增逾716億元，總規模達1.45兆，受益人12月增加逾20萬人，總受益人數突破600萬人；而債券ETF更吸金，12月規模增近2,186億元，推升總規模來到2.04兆元，合計投資人12月錢湧入股債ETF已逾2,900億元。
法人觀察，台股ETF人氣旺，主要是17檔高股息ETF領軍，12月台股ETF增加716.41億元，其中台股高息ETF就增加687.99億元，占96％；受益人部分，12月增加20萬998人，其中17檔高股息ETF即增加21萬3,383人，等於其他台股ETF受益人跑單，顯見台股高息ETF是這波吸金利器。
台股高息ETF今年以高配息吸引投資人持續買進，截至12月26日，如元大高息（0056）、國泰永續高股息（00878）、規模都已衝破2,400億元，而復華台灣科技優息（00929）規模也達1,166.5億元，群益台灣精選高息（00919）也快速衝破940億元，朝千億規模邁進。
升息循環告終，群益投信表示，股債ETF各擁投資契機，是投資人湧入的主因，AI概念題材續熱、台股企業獲利回穩，台股具基本面支撐下，台股ETF表現仍看好。
國泰投信預測，2024年多數時間將為「股債雙多」，全球通膨會從中偏高，即略高於3％，朝向中性通膨，即略高於2％發展，因此2024年降息機率極高，搭配明年美國經濟約在第二季後軟著陸觸底，很可能看到聯準會在5、6月開始釋放降息意願。對台股來說，利率敏感度高的科技產業將優先受惠。
在科技族群、AI產業帶動下，目前大盤約一萬七左右，預估約有10％的上行空間，即上看18,800點左右。
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