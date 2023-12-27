壽險獲利變化與新台幣走勢

新台幣11月狂升1.16元，升幅3.58％，大型壽險11月紛紛出現單月虧損，前十月壽險業累積稅前獲利1,794億元，估計11月將出現單月虧損，12月新台幣升幅縮小，但仍是偏升，剩三天新台幣將封關，最終收盤將決定壽險業全年獲利能否守住千億元。

台美利差持續擴大下，壽險今年避險成本創史上新高，11月及12月又遇新台幣升值460，尤其11月新台幣急升3.6％，國外投資若未避險，估計匯兌損失將逾新台幣4,000億元，多家壽險已緊急拉高避險比重，估計單月避險工具成本亦在300億元以上，加上債券仍無利可實現，估計壽險11月恐出現數百億元的虧損。

2022年11、12月新台幣也出現急升，11月急升4％、12月升0.6％，趨勢與2023年相當，當時連兩個月壽險業若完全未避險出現逾6,300億元的匯兌損失，淨匯損達1,288億元，壽險業2022年11、12月相加稅前虧損達1,195億元，讓去年壽險業從前十月累計稅前獲利2,914億元，年底剩下1,719億元。

2023年前十月壽險累積稅前獲利1,794億元，雖已超過2022年全年1,719億元，但因11月新台幣升值，前六大壽險合計稅後虧損約368億元，估計整體獲利亦將回吐，12月至26日新台幣仍升值，但升值幅度縮小到0.6％，讓壽險業暫鬆口氣，但新台幣連兩個月的升值，財務壓力大，且年底恐會調整投資部位，獲利機率不高。

大型壽險公司多已在準備明年的獲利，12月會再大幅實現資本利得的可能性不大，預期2023年最後兩個月稅前虧損，應不會多於2022年同期的1,195億元，但全年獲利仍面臨千億元保衛戰。因2023年股債資本利得不如去年，預期2023年全年壽險獲利，恐低於2022年的1,719億元，將會是2020年以來的三年新低。