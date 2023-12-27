金融業2023年增資與發債情形

金融業很吃資本。據金管會統計，2023年掏錢現金增資達1,688億元，其中今年有九家銀行現增，合計達931億元，至少為2018年以來的新高，壽險業2023年主要是發債增資，若加計盈轉增與發債，金融業今年共籌資達4,739億元。

在資本市場、匯市波動加劇下，且業務持續擴大，金融業為強化資本適足率以及財務結構，幾乎「常常」在增資，每年破千億元稀鬆平常，近年又因防疫保單大賠、壽險要接軌新制，及銀行資本適足率亦有強化，再加上金融併購，增資金額亦會大增。

據金管會統計至本月26日，今年共三家金控現增386億元，包含永豐金現增114億元，其中100億元是挹注永豐銀行；玉山金現增160億元，140億元拿來挹注玉山銀行；兆豐金現增112億元，45億元是增資兆豐產險。

銀行業今年有九家現增，增資金額931億元，家數與現增金額至少是2018年以來新高，主要是星展銀行為併購花旗銀行消金業務，母集團增資台灣子公司達520億元，玉山銀也增資140億元，永豐銀與台新銀各增資100億元等。

銀行局副局長童政彰表示，銀行現增通常有兩目的，一是改善資本結構，以趕上同業平均，二是看好未來市場發展，股東拿出更多現金支應未來業務上發展，特別是布局較積極的銀行。2023年銀行現金增資較多的理由，多是看好未來市場發展。

壽險業2023年已有2家壽險現增逾110億元，即三商壽今年已完成兩次現增共50.25億元、台銀人壽也增資60億元，而新光人壽的15億元現增則將於12月底到位，加計新壽後2023年現增將達125億元。

金控、銀行、保險合計2023年發債金額達2,605億元，其中前六大壽險業發行次順位債高達1,050億元，銀行業則有高達22家發債共922億元。童政彰指出，銀行過往多以發債作為中長期資金重要來源。

扣除金控轉增資子公司部分，金控、銀行、壽險、產險2023年現增金額約1,688億元，低於2022年史上新高的1,995億元，主要是因2022年因防疫險，產險與金控大股東增資多。