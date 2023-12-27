中央銀行26日公布11月消費者貸款與建築貸款餘額，在新青安房貸帶動下，購屋房貸餘額達9兆9,321億元，餘額續創歷史新高，且單月大增923億元，創2022年1月以來最大；年增率同樣擴大為6.56％，是2022年12月以來新高。

反觀供給面的建築貸款（土建融）餘額，11月續降至3兆2,351億元，月減8億元，為2019年2月以來首見衰退，終止連56個月創新高；年增率降至4.9％，創2018年4月以來最低水準。

央行統計顯示，房貸餘額年增率一度連14個月下滑，但近月逐步反轉回升。央行官員表示，主要有三大力道支撐，其一是新青安優惠利率，民眾自住剛性需求；其二是年底第四季一項是購屋旺季；其三是部分縣市重劃區交屋潮出籠。

官員指出，11月六都建物買賣移轉棟數暴增，年增幅達26.15％，尤其台南市年增99.01％，幾乎翻倍成長，其中就是靠重劃區帶動，台南市永康區的大橋重劃區近期交易相當熱絡。

至於建築貸款方面，官員分析，「工料都上去了，這是既成事實，不太容易下來」，建商保守以待，且由於新青安房貸實施三年，但當前建築工程期拉長，從先前一年半可完工，拉長到要蓋三年以上，可能搭不上新青安熱潮，少了新青安去化供給，建商推案自然會謹慎一點。

若依金管會統計，11月房貸餘額月增926億元，土建融則增加44億元。銀行局副局長童政彰分析，新青安、公教築巢優利貸、土建融興建完工分戶轉貸、年底交屋潮等四大因素推升房貸餘額；土建融資放緩，則因政府健全房地產政策、央行升息，以及通膨導致建材價格上升等，使建商態度保守。

金管會也公布，11月國銀不動產放款比率上升至26.79％，為2022年10月以來新高，但比率從2022年8月跌落到27％以下後，至今16個月仍未回升到27％之上。

11月超過29％仍是星展銀行，因併花旗消金業務超限，金管會將給予星展銀改善期；28～29％家數為4家，27～28％為10家。