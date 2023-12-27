中央銀行26日公布11月消費者貸款與建築貸款餘額，在新青安房貸帶動下，購屋房貸餘額達9兆9,321億元，餘額續創歷史新高，且單月大增923億元，創2022年1月以來最大；年增率同樣擴大為6.56％，是2022年12月以來新高。
反觀供給面的建築貸款（土建融）餘額，11月續降至3兆2,351億元，月減8億元，為2019年2月以來首見衰退，終止連56個月創新高；年增率降至4.9％，創2018年4月以來最低水準。
央行統計顯示，房貸餘額年增率一度連14個月下滑，但近月逐步反轉回升。央行官員表示，主要有三大力道支撐，其一是新青安優惠利率，民眾自住剛性需求；其二是年底第四季一項是購屋旺季；其三是部分縣市重劃區交屋潮出籠。
官員指出，11月六都建物買賣移轉棟數暴增，年增幅達26.15％，尤其台南市年增99.01％，幾乎翻倍成長，其中就是靠重劃區帶動，台南市永康區的大橋重劃區近期交易相當熱絡。
至於建築貸款方面，官員分析，「工料都上去了，這是既成事實，不太容易下來」，建商保守以待，且由於新青安房貸實施三年，但當前建築工程期拉長，從先前一年半可完工，拉長到要蓋三年以上，可能搭不上新青安熱潮，少了新青安去化供給，建商推案自然會謹慎一點。
若依金管會統計，11月房貸餘額月增926億元，土建融則增加44億元。銀行局副局長童政彰分析，新青安、公教築巢優利貸、土建融興建完工分戶轉貸、年底交屋潮等四大因素推升房貸餘額；土建融資放緩，則因政府健全房地產政策、央行升息，以及通膨導致建材價格上升等，使建商態度保守。
金管會也公布，11月國銀不動產放款比率上升至26.79％，為2022年10月以來新高，但比率從2022年8月跌落到27％以下後，至今16個月仍未回升到27％之上。
11月超過29％仍是星展銀行，因併花旗消金業務超限，金管會將給予星展銀改善期；28～29％家數為4家，27～28％為10家。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：