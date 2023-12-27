2023年七都新案市場概況

雖然建商推案放緩，不過預售屋房價持續上漲，助攻總銷金額再創新高。據591新建案統計，今年新案市場爆出2.08兆元巨量、年增7％，且創下史上新高。

591新建案分析，「價漲、量縮」的現象成為今年常態，預期量價背離的現象應會持續至明年上半年。

591新建案統計，今年全台共有1,473個建案推出，總推案戶數約10.1萬戶，個案數、戶數二項供給指標分別年減8％、15％，顯建商已悄悄抽手，導致供給面萎縮。

房價則受通膨、營建成本高漲的帶動，持續水漲船高，全台平均開價、成交價也攀升至每坪54萬元，較去年雙雙大漲超過一成，七大都會中，除新竹因蛋黃區供給萎縮有較明顯回跌外，其餘六都均有明顯上漲，台北、新北平均戶交價已分別達每坪123萬、54萬元，台中、新竹站穩4字頭，桃園、台南、高雄則站穩3字頭。

591新建案指出，今年全台新案市場總銷金額在房價助攻下首次突破2兆元，不過政府打炒房未見收手，仍持續祭出禁止預售換約、第二戶限貸、囤房稅2.0等重拳，導致建商在下半年紛紛鳴金收兵；不過歷經多次利空衝擊仍屹立不搖的房價，短期內不僅未見回檔，隨著新青安房貸吸引買方回籠，更帶動一波遞延剛需出龍，「價漲、量縮」的現象不僅成為今年常態，這情形預期還會持續至明年上半年。

以供給戶數來看，除台南大增25％外，其餘六都均有明顯減量。台北市在精華區指標住宅案、商辦領軍下，總銷突破4,000億元創下新高，部分平價位區亦有建案衝上單價百萬元俱樂部，帶動台北市新案均價年漲近16％為全台最高；新北市因房價高漲，銷況開始踩剎車，明年建商在林口、淡水、三重及板橋等重點區域仍會持續布局，加上與台北市之間存有價格優勢，預估量能將迎來一波反彈。