由於全球通貨膨脹及國際升息情勢，導致航運市場需求放緩，高雄港務分公司今年營收約85.74億元、年減0.67％，今年貨櫃裝卸量推估介於880萬至900萬TEU（20呎櫃），年減7.29％至5.18％。不過高港今年到港郵輪133艘次創新高，預估2024年將衝上159艘次、續創新高。

台灣港務公司董事長李賢義26日表示，高雄港旅運中心啟用之後，高雄港今年郵輪到港共計133艘次，其中母港104艘次、掛靠港29艘次，創下歷史新高，加上持續強化郵輪到港作業服務，明年郵輪預報到港共計159艘次，其中母港118艘次、掛靠港41艘次，成績將再登頂。

港務公司推估，高港今年貨櫃裝卸量約880萬至900萬TEU，年減7.29％至5.18％，高雄港務分公司總經理王錦榮表示，高雄港貨櫃裝卸量今年排名世界第16，相對去年的第18名，進步2名，也優於2021年的第17名。他說，由於全球的港口貨櫃裝卸量都呈現減少的狀態，而高雄港因衰退幅度較小，使得排名向前進。高雄港貨櫃裝卸量曾在1993年排名世界第三名，2000年掉到第四名之後，排名便一路下滑。

李賢義指出，港務公司持續推進高港建設，今年76至78號貨櫃碼頭租賃案、洲際一期A6碼頭離岸風電招商案、65和66號碼頭續租案，都有很好成效；第七貨櫃中心第二期2.5座碼頭將在明年7月啟用營運，完成後可供4艘2.4萬TEU貨櫃輪同時靠泊，成為全首座全自動化及智慧化貨櫃碼頭，年作業量長期上看650萬TEU。

此外，台灣東方海外公司第65、66號碼頭，將於明年9月屆期，該公司已提出簽署10年長約意願。另外，為了因應船舶大型化，貨櫃船靠泊碼頭作業需求，高港第五貨櫃中心77-79號碼頭及第三貨櫃中心70號碼頭，將加深改建。