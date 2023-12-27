全球海運二哥馬士基擬復航紅海，仍擋不住歐洲線運價漲勢，航商把握亞洲農曆年前趕出貨搶艙的心態，明年1月1日起運價再喊翻倍漲，貨代業者透露，許多航商歐洲線目標價是每40呎櫃喊漲至4,000美元，還有航商開第一槍，1月8日起再喊漲至約5,200美元，接下來有可能周周漲。
此外，國內海運界也針對馬士基擬復航紅海開始做分析，有說法是呼應美國為首的聯合巡航艦隊，看好在各國政府介入後，紅海危機不會拖太久；在法國政府艦隊公開表明優先護航該國船隊情況下，推估法國達飛也會很快復航紅海，其他國家與航商是否跟進，市場緊盯。
另有看法是，馬士基算盤打得精，看好亞洲農曆年前趕出貨，可能在歐洲-亞洲回程不繞道好望角，改走蘇伊士運河這條捷徑，趕快回亞洲載貨搶錢，因此率先表明復航紅海搶先機，若此，歐美年後放假回來，很快會公布復航細節。
目前許多歐洲線船舶陸續傳出爆艙、缺艙現象，貨代業者透露，貨主為了確保貨載如期運送，本周隨行就市價已攀升至約4,000～6,000美元。
值得注意的是，貨代業者透露，馬士基等航商明年1月1日起，上半月漲價函是期望歐美線一起漲，每40呎櫃美西線喊漲數百美元至約3,000美元，美東線喊漲約1,000美元至約4,500美元。
台驊控股董事長顏益財預估，這波基本運價調幅較高的航線，是受影響較大的歐洲線、地中海線。不過，運價走勢非單一因素、少數航商可以決定，但也可能因為一個因素產生蝴蝶效應。預期年後，廠商有兩、三周因為缺工貨少，運價將有修正空間。
針對葉門反政府組織攻擊商船，謝志堅等業界大老表示，歐美國家陸續採取行動因應，評估對海運業的影響屬短期。歸納多數業者的看法，海運市場充滿不確定因素，包括地緣政治、氣候變遷、市場供需，航商會把握漲價機會拉一波，減緩運力過剩的衝擊，由於明年運力供需差距高達逾7％，短期幾乎很難出現像疫情期間一樣大漲行情。
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