中華電信董事長郭水義26日透露，中華電正與工研院商議，擬攜手帶動供應鏈夥伴共同推動低碳淨零轉型大計。
總經理林昭陽進一步指出，中華電信將於2027年訂出採購條款，對供應鏈分級篩選、展開100％淨零採購。
中華電信每年採購總金額都超過600～800億元，2019年綠色採購金額僅10.24億元，占比2.47％，2022年達176億元綠色採購金額、占總採購量28.67％，未來將逐年提高綠色採購比重。
林昭陽表示，2027年的淨零採購條款將以金、銀、銅進行供應鏈分級篩選，優先採購具環保標章（低污染、可回收、省資源或綠建材）、對環境衝擊較小的綠色產品，所有包材要求以無塑製作，供應端生產的Wi-Fi產品、基地台等設備，亦要求透過碳足跡盤查，2050年做到100％淨零目標。另外，中華電6,000多台公務車亦將逐步汰換為電動車。
行政院副院長鄭文燦於同一場合表示，供應鏈建立夥伴關係是推動減碳的最佳策略，台灣再生能源2016年約127億度，今年預估275億度占整體用電量約10％，為擴大成長力道，經濟部與各公協會擬共同籌組碳中和聯盟，目前並有30個公協會以及中華電信等大型企業率先響應。
鄭文燦強調，金管會要求財報揭露同時也要碳揭露，碳有價時代來臨，碳管理及碳盤查變得很重要。
明年是台灣碳管理元年，針對中小企業，今年經濟部編列319億元處理疫後振興及轉型，貸款部份有8,000億元，其中6,000億元提供中小企業振興，2,000億元放在低碳化智慧轉型、尚未用完，正好可提供企業申請低碳轉型融資，建構供應鏈夥伴關係。
另外，中華電信26日舉行「2023年ESG供應商夥伴交流會」，共130位關鍵供應商高階代表與會，為強化與供應商夥伴減碳合作，中華電信今年首度頒布減碳先鋒獎，分別由台灣愛立信、台灣諾基亞、智易科技獲獎。郭水義強調，台灣是全球供應鏈重鎮，若能大手拉大手，大手拉小手永不毀林，就能順利往2050年淨零邁進。
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