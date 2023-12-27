中華電信近年擴大投資台澎金馬通訊備援

原訂2024年2月底完成的台馬微波擴頻建設工程，已提前至25日完工，成功建立了台馬三個區間長距離跨海微波通信，最長距離達236公里。中華電信董事長郭水義表示，台馬微波系統的總容量從年初的2.2Gbps提升至今年12月的10.6Gbps，微波備援率已達103.6％，大幅提升馬祖地區居民通訊安全、並強化馬祖地區整體通訊備援效能。

扮演台灣韌性網路重責大任，中華電信投資離島通訊網路不遺餘力，包括已投資台澎金四號海纜、台馬四號海纜、微波通訊的容量擴增等。去年年中針對台澎金投資9.43億元、台馬四號投資8.56億元，日昨再啟動台澎金馬四號海纜25.8億元建設工程採購案，投資規模再擴大。

中華電信兩條台馬海纜今年2月間陸續發生斷纜障礙，當地語音通話、政府國安與民生等電路訊務雖均自動切換至微波備援服務不受影響，但受限於當時微波頻寬容量限制，無法滿足馬祖地區民眾上網通訊需求，中華電信緊急遷裝天線並提前於3月6日完成擴頻，將台馬微波系統總容量，由原本的2.2Gbps提升至3.8Gbps。

中華電信固網維運處長林學彥表示，台馬之間的訊務量已從9.2G增加至10G，今年3月當微波備援容量擴充至3.8G時，其實備援率僅42.2％，因此，中華電信先在10月將既有第一微波站容量提升到6.6G，12月中旬再完成第二及第三微波站擴建，目前台馬微波已可以達到10.6G容量，軍政警消、重要民生用電、上網需求，甚至MOD影視服務，都可以利用微波系統備援。

郭水義表示，雖圓滿完成台馬微波10.6Gbps擴頻建設工程，但為了全面守護國家通訊韌性並降低日後台馬海纜發生斷纜障礙時對當地居民的衝擊，中華電信會繼續尋覓合適的地點擴建微波系統，以滿足未來台馬訊務成長之需求。