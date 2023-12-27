品牌廠宏碁26日經董事會決議通過，將以11.77億元內的投資額，取得富逸投資（股）74.352％之普通股。該公司為POS大廠振樺電子主要法人股東之一，宏碁也在取得其主導權後，間接持有振樺電約一成的持股。
宏碁指出，此回入股富逸投資，除為財務性投資外，亦為AIoT（人工智慧物聯網）產業策略布局。振樺電表示，宏碁對於振樺電在O2O線上／線下解決方案，與在AIoT領域既有優勢看好，未來宏碁將透過振樺電管理團隊與全球運籌中心，後續雙方在AIoT領域上有更多的合作。
振樺電先前於2021年初時，引進華碩成為子公司瑞傳科技的策略投資人，去年華碩並已加碼持股瑞傳達45％。此回宏碁透過持有富逸、成為振樺電股東，也讓後續雙方合作，及未來雙A品牌及振樺電的關係，皆受到市場關注。
華碩於2021年2月間注資15億元，取得瑞傳三成股權後，至去年3月再加碼8.25億元、累計取得瑞傳共45％股權。華碩與振樺電當時定位瑞傳為專業工業電腦代工廠，目標成為「工業電腦的台積電」，華碩並期望透過瑞傳在工業電腦的研製能力，擴大華碩在智慧製造、智慧醫療的AIoT布局。
振樺電受惠智慧零售市場逐漸回溫，O2O業務今年第三季已呈現季增15％，後續則有旅館、機場自助 Check in需求放大，預期在自助KIOSK需求，及新產品發酵、POS新客戶加入等營運利多加持下，推升其O2O業務在2024年回到過往水準。
宏碁除了此回投資富逸外，也公告將以40億元內，投資儲能案場之特殊目的成立的項目公司，持續擴大儲能事業，至於投資細節與標的，尚待實際交易後另行公告。
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