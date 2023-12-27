天風國際證券分析師郭明錤發表2024年全球消費電子產業三大關鍵投資趨勢報告，包括蘋果頭戴式裝置Vision Pro、AI PC及AI手機等，以及Android手機庫存回補。他指出，Vision Pro最快將在1月底開賣，預測明年出貨量50萬部。
郭明錤近日發表最新文章，預言2024年全球消費電子產業的三大關鍵投資趨勢，即蘋果頭戴式裝置Vision Pro、AI PC及手機等，以及Android手機庫存回補。
郭明錤指出，Vision Pro將是蘋果在2024年最重要的產品，目前已進入量產階段，預估1月第一周開始大量出貨。根據出貨時程，蘋果最快將在1月底開始發售Vision Pro，2024年出貨量預估約為50萬部。
郭明錤認為，投資人可關注Vision Pro發售後的使用者體驗，倘若用戶對Vision Pro的反應優於預期，將強化「Vision Pro作為下一個消費電子明星產品」的市場共識，可望激勵相關供應鏈業者的股價。
其次，郭明錤表示，AI裝置將是未來數年的換機潮需求關鍵，2024年AI裝置的主流硬體規格將包括內建7－10B LLM、40－50 TOPS的AI算力等，而投資機會便來自上述主流規格所創造的使用者體驗之驗證，以及其帶動之規格升級。
他預估，所有相關業者均會將AI PC及手機視為2024年的宣傳重點，因此2024年所有電子產品展會上，很可能成為相關廠商股價的催化劑。另外，第四季蘋果可望舉行新Mac發表會。
第三個投資趨勢則是Android手機庫存回補後的真實需求，郭明錤表示，自華為於8月底推出Mate 60 Pro新機後，由於市場需求優於預期，業者增加採購零組件，逼迫競爭對手跟進以確保有足夠零組件，進而推升庫存回補力道。
郭明錤指出，本次庫存回補料將持續至2024年1月結束，但因庫存回補力道強勁，易給人需求結構改善的錯覺。目前市場雖普遍樂觀看待2024年的Android手機需求，但郭明錤建議，投資人應關注之後會否重演PC與TV在2023年第二季至第三季，庫存回補後但需求仍無改善的情景。
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