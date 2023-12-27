遊戲開發商暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）與中國遊戲巨頭網易在今年1月分手，終止多款遊戲的中國代理合作關係。但據陸媒報導，過去一段時間，暴雪與多家公司洽談回歸中國遊戲伺服器事宜，最終決定和網易重新攜手合作。市場分析，暴雪與網易「復合」，是看重中國龐大的遊戲市場。

截至台北時間26日晚間7時20分，網易美股盤前股價上漲2.13％，報89.5美元。受到中國遊戲新規影響，網易美股22日重挫16.07％。

微軟公司在今年10月完成以690億美元收購暴雪娛樂母企動視暴雪的交易，動視暴雪已自美股下市。

暴雪在2022年11月宣布，因雙方未達成符合暴雪營運原則與對玩家及員工承諾的續約協議，和網易的授權協議於2023年1月23日到期。網易指出，同年1月24日零時，由「網之易」代理的「魔獸世界」、「爐石戰記」、「鬥陣特攻」等產品在中國市場的所有營運終止。

36氪報導，在關閉中國伺服器近一年的時間內，騰訊、網易等中國一線遊戲大廠都曾傳出，與暴雪的陸服合作消息，但是都沒有下文。直到25日晚間，「網易與暴雪重啟合作」的消息一出驚動市場，相關話題更一度衝上微博熱搜榜。

知情人士透露，在暴雪和網易「復合」後，雙方都需要重建陸服營運團隊，並測試伺服器與相關系統，因此玩家們期待的遊戲重新上線，可能要等待半年或更長的時間。