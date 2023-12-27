大陸日前公布網路遊戲新規，造成A股遊戲股連兩日大跌後，巨人網絡、完美世界等8家上市公司展開自救行動，於25日相繼披露回購（買回庫藏股）或增持股份計畫。其中七家公司購買庫藏股金額合計人民幣（下同）4.3億元至8.6億元，另一家擬增持股份的公司，增持金額為1億元。
披露回購股份計畫的公司26日股價漲跌互現，巨人網絡、完美世界分別收跌1.34％、1.75％，三七互娛收漲0.32％。近五日上述三家公司分別累計下跌21.23％、16.79％、18.89％。
大陸新聞出版署22日上午公布「網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」，擬要求網路遊戲公司限制過度使用和高額消費，網路遊戲不得設置每日登錄、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵等。大陸公布網路遊戲新規當日，陸港遊戲股大跌。25日大陸公布12月國產網路遊戲版號等利多消息，但A股遊戲股仍續跌。至於港股遊戲股則因25日、26日適逢聖誕節休市而躲過一劫。大陸遊戲業兩大巨頭騰訊和網易，均在港股掛牌。
為提振市場信心，截至25日晚間，包括巨人網絡、完美世界、三七互娛等8家A股遊戲公司公布，回購或增持股份的公告。這些公司回購股份的理由大多是看好公司前景，以及增強投資者信心。回購股份主要用於股權激勵、員工持股計畫，或是用於註銷以減少公司註冊資本。
投資者近日也在互動台平上詢問新規對於相關遊戲公司的影響，對此多家公司皆回應，影響不大。
例如，紫天科技表示，公司遊戲部份業務主要專注在休閒遊戲市場，不涉及儲值類遊戲，新規目前對該公司的遊戲業務暫無直接影響。
界面新聞報導，財信證券分析，雖然遊戲股短期出現調整，但從中長期來看，大陸政策有利於遏制「誘導消費、不理性消費」等行業亂象，將保障與促進網路遊戲業繁榮健康發展。中金公司則認為，判斷網路遊戲新規在吸納各方意見完善後，對遊戲業商業模式沒有本質上的改變，建議關注遊戲業「科技＋文化」高品質發展的產業價值。
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