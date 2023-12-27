台股26日收盤創2022年3月4日以來新高，力拚完美封關。展望明年，券商公會理事長陳俊宏指出，2024年目前看不到重大利空，黑天鵝、灰犀牛事件已陸續反應，看好AI仍是市場主旋律，台灣產業在供應鏈中扮演重要角色，成交量能可望進一步擴增。
陳俊宏表示，今年台股歷經不小波動，主要受國際市場及產業景氣影響，不過多數利空都已大致反應，目前市場沒有見到什麼黑天鵝或灰犀牛，沒有壞消息就是好消息，對台股會是不錯的一年。
而市場高度關注美國聯準會（Fed）明年轉為降息，聚焦降3碼還是6碼，關鍵將在美國消費者物價指數（CPI）降溫速度，從政策工具的層面觀察，不認為會太快進行降息，同時也要看歐洲通膨快速下滑，對於實際經濟影響程度如何。
隨著國際利空淡化，明年台股成交量能有機會擴大至日均量3,000億元以上，呈現量價齊揚表現。但陳俊宏也點出，以過去經驗來看，稅制法令及政策不確定性是影響投資人進出意願的一大隱憂，而對比香港、美國當沖比率皆在四成以上，到了近年台股才有逐步跟進表現，建議將當沖降稅減半常態化，穩定市場信心，對稅收也是有正面幫助。
就產業層面，陳俊宏表示，AI仍是市場高度關注的議題，預料為2024年投資主旋律地位不變，且相關應用已有由雲端往終端擴散跡象，從輝達GPU晶片到伺服器，主要參與其中的雲端服務供應商大約就六、七家，但若發展至邊緣運算，整體電子業參與程度會更高。
尤其台灣電子上下游供應鏈完整，包括硬體設備、研發技術等在國際市場上扮演重要角色，能夠在新科技發展下取得良好成績，看好台股持續向上茁壯，「AI是很大養分」。
另外，陳俊宏也正向看待綠能、儲能產業前景。他認為，淨零碳排已是全球趨勢，台灣在這部分也積極跟上，包括政府政策、民間企業皆往此方向進行，循環經濟帶動效益將逐步顯現。
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